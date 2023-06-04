Жоау Канселу вряд ли останется в «Баварии» на следующий сезон.

Аренда португальца подходит к концу, и мюнхенский клуб, судя по всему, не намерен выкупать игрока у «Манчестер Сити». По информации Kicker, Канселу практически точно не вернётся в «Баварию» в следующем сезоне. В летнее трансферное окно он с высокой вероятностью будет продан «горожанами» в другой клуб. Сам 29-летний латераль предпочитает продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Интерес к Жоау Канселу ранее приписывался мадридскому «Реалу» и «Барселоне». Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.