Киммих не покинет «Баварию» летом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих не покинет свою команду в конце сезона. По информации от Mundo Deportivo, у «красной машины» нет никакого желания продавать полузащитника, у которого есть контракт до 2025 года.

Каталонская «Барселона», которая заинтересована в трансфере, понимает, что сделку будет крайне сложно осуществить. В отличие от Роберта Левандовски в прошлом году, переход Киммиха расценивается как крайне маловероятный.

Напомним, именно Киммиха «Барселона» хочет подписать на замену Серхио Бускетсу, который уйдёт в конце сезона свободным агентом. К Йозуа ранее также приписывали интерес со стороны «Ливерпуля» и мадридского «Реала».