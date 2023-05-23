Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Люка Эрнандес – о возвращении к тренировкам: «Очень важный день»

23 Мая 2023 • 20:54 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
27.05 16:30

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес рассказал, что думает о возвращении к тренировкам с командой.

Напомним, что 27-летний футболист выбыл из-за разрыва крестообразных в матче чемпионата мира за сборную Франции. Во вторник игрок приступил к командным занятиям с «Баварией» после длительного перерыва.

«Сегодня был очень важный день. Я отсутствовал около пяти с половиной месяцев, и мне было очень приятно снова оказаться в общей группе. Невероятные ощущения. Все были рады моему возвращению. На этой неделе я буду каждый день тренироваться с командой», – заявил в интервью официальному каналу «Баварии» Эрнандес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Люка Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КЁЛЬН БАВАРИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Мая
21:10 · Германия. Бундеслига
Ди Мария связался с клубом Бундеслиги слухи
20:58 · Германия. Бундеслига
Аллер: «Важно, чтобы мы уважали нашего последнего соперника, как и предыдущих»
20:54 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес – о возвращении к тренировкам: «Очень важный день»
20:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести Мусса Диаби слухи
19:47 · Германия. Бундеслига
Пёнтек может продолжить карьеру в Испании
18:12 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» заранее анонсировала возможный чемпионский парад
15:15 · Германия. Бундеслига
«Бавария» летом будет готова продать Нюбеля за 15-20 миллионов евро
14:15 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» делает прогресс в переговорах по аренде Канселу
13:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет купить полузащитника «Интера»
11:34 · Германия. Бундеслига
Окружение Коло-Муани намекнуло «Баварии», что игрок летом будет готов перейти в команду
11:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» активно наблюдает за ситуацией с Мане
11:21 · Германия. Бундеслига
Влахович не является главной целью «Баварии» на позицию форварда
11:14 · Германия. Бундеслига
«Аль-Хиляль» попытался провернуть трансфер Мане
11:04 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» пристально наблюдают за Киммихом
10:57 · Германия. Бундеслига
Тухель предоставил игрокам «Баварии» два выходных дня
Все новости
Рекомендуем