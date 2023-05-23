Люка Эрнандес – о возвращении к тренировкам: «Очень важный день»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес рассказал, что думает о возвращении к тренировкам с командой.

Напомним, что 27-летний футболист выбыл из-за разрыва крестообразных в матче чемпионата мира за сборную Франции. Во вторник игрок приступил к командным занятиям с «Баварией» после длительного перерыва.

«Сегодня был очень важный день. Я отсутствовал около пяти с половиной месяцев, и мне было очень приятно снова оказаться в общей группе. Невероятные ощущения. Все были рады моему возвращению. На этой неделе я буду каждый день тренироваться с командой», – заявил в интервью официальному каналу «Баварии» Эрнандес.