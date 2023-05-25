«Бавария» не планирует продавать Горецку

Мюнхенская «Бавария» не намерена расставаться со своим полузащитником Леоном Горецкой, который в конце сезона демонстрирует не очень убедительную форму. По информации от журналиста Георга Хольцнера, на «Альянц Арене» рассчитывают на полузащитника в обозримом будущем.

Горецка получает поддержку от руководства и ощущает, что ему ещё дадут шанс набрать оптимальную форму. Напомним, ранее ходили слухи о том, что Леон не входит в планы главного тренера Томаса Тухеля.

У Горецки есть контракт с «Баварией», которые рассчитан до лета 2026 года. В этом сезоне полузащитник отметился тремя голами и двумя результативными передачами в чемпионате Германии.