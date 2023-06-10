В «Баварии» не беспокоятся из-за слов агента Дэвиса о «Реале»

«Бавария» не собирается продавать левого защитника Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал».

Гранд Ла Лиги рассматривает возможность подписания канадца, а недавнее заявление агента игрока о любви к «Реалу» лишь обострило ситуацию. Как информирует журналист Керри Хау, в «Баварии» не переживают по поводу слов представителя Дэвиса. Боссы мюнхенского клуба находятся в хороших отношениях с 22-летним футболистом, считают его важной частью своего проекта и намереваются как можно скорее возобновить переговоры о новом контракте.

В минувшей кампании Альфонсо Дэвис провёл 38 матчей за «Баварию», трижды отметившись голом и восемь раз ассистировав товарищам по команде.