«Бавария» показала худший результат по очкам для чемпиона Германии за 13 лет

В субботу днём «Бавария» в драматичной развязке сезона стала чемпионом Германии. Мюнхенцы обыграли гостях «Кёльн» (2:1) и благодаря осечке «Боруссии» из Дортмунда в матче против «Майнца» (2:2) вновь стали чемпионами страны.

Что любопытно, «Бавария» показала худший результат в лиге по набранным очкам для чемпиона Бундеслиги за 13 лет, с 2010 года – всего 71 балл за 34 игры. Тогда, 13 лет назад чемпионом страны тоже стала «Бавария» и с 70 набранными баллами.

О том, как развивались события в матче «Баварии» и «Кёльна» на футбольном поле, читайте в нашем материале.