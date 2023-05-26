Мане не намерен выслушивать предложения от других клубов

Нападающий «Баварии» Садио Мане в данный момент не желает рассматривать другие варианты для продолжения карьеры. Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, сенегалец намерен остаться в Мюнхене на второй сезон.

Мане хочет доказать в следующем сезоне, что его трансфер в «Баварию» прошлым летом из «Ливерпуля» не был провалом. Напомним, в Мюнхене у Садио возникли проблемы не только на поле, а и за его пределами. Сенегалец был оштрафован за то, что ударил в раздевалке своего партнёра по команде Лероя Сане.

В этом сезоне Мане записал на свой актив 7 голов и 5 ассистов в Бундеслиге. Нападающего не прочь вернуть в Английскую премьер-лигу «Ньюкасл».