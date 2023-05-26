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Хави попросил «Барселону» любой ценой подписать правого защитника

26 Мая 2023 • 10:37 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
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27.05 16:30

Тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес попросил руководство любой ценой подписать правого защитника. По информации от Sport, у клуба сейчас три приоритетных кандидата – Хуан Фойт из «Вильярреала», Бенжамен Павар из «Баварии», а также Жоау Канселу, принадлежащий «Манчестер Сити», но выступающий на правах аренды за «Баварию».

Напомним, от трансфера нового игрока на правый фланг обороны зависит будущее центрального защитника «Барселоны» Жюля Кунде. Француз намерен уйти, если клуб летом не подпишет правого фуллбека. В прошлом сезоне именно Жюль вынужденно действовал на этой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Вильярреал Манчестер Сити Хави Эрнандес Хуан Фойт Жоау Канселу Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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