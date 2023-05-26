Тухель: «Был удивлён слухами о Люка Эрнандесе и «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на слухи о возможном уходе защитника Люка Эрнандеса в «ПСЖ». Ранее появилась информация, согласно которой француз согласовал условия контракта с парижским клубом.

«Я слышал слухи о переходе Люка Эрнандеса в «ПСЖ». Я был удивлён. Люка играет важную роль в моих планах на будущее и является лидером в моём представлении. Завтра он не будет включён в состав, ведь поступить иначе не было бы ответственно. Пока он максимум тренировался индивидуально», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, большую часть сезона Эрнандес пропустил из-за травмы, которую получил на чемпионате мира.