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Тухель: «Был удивлён слухами о Люка Эрнандесе и «ПСЖ»

26 Мая 2023 • 13:56 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
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27.05 16:30

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на слухи о возможном уходе защитника Люка Эрнандеса в «ПСЖ». Ранее появилась информация, согласно которой француз согласовал условия контракта с парижским клубом.

«Я слышал слухи о переходе Люка Эрнандеса в «ПСЖ». Я был удивлён. Люка играет важную роль в моих планах на будущее и является лидером в моём представлении. Завтра он не будет включён в состав, ведь поступить иначе не было бы ответственно. Пока он максимум тренировался индивидуально», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, большую часть сезона Эрнандес пропустил из-за травмы, которую получил на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Томас Тухель Люка Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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