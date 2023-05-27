Будущее Оливера Кана в «Баварии» находится под угрозой

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рискует потерять свою работу в конце сезона. По информации от журналиста Николо Скиры, немец подвергается большому давлению со стороны коллег и болельщиков. Дело в том, что «Бавария» всерьёз рискует впервые за 11 лет выдать бестрофейный сезон.

Напомним, у команды осталась возможность выиграть одну лишь немецкую Бундеслигу. Правда, перед последним туром «Бавария» уступает в турнирной таблице дортмундской «Боруссии» на два очка.

В конце марта Кан был одним из инициаторов решения по увольнению Юлиана Нагельсманна и приглашения Томаса Тухеля. До этого события «Бавария» сохраняла шансы на победу во всех турнирах.