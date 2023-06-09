Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не претендует на Кьезу

09 Июня 2023 • 22:02 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не является трансферной целью «Баварии».

Туринский клуб, вероятно, будет вынужден расстаться с некоторыми звёздными игроками, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию, и Кьеза – один из потенциальных кандидатов на продажу. Согласно появившимся недавно сведениям, 25-летний итальянец интересен «Баварии», однако эти слухи имеют мало общего с действительностью, докладывает Sky Sport. Мюнхенцы не намереваются подписывать игрока и планируют вступать в переговоры по нему.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Федерико Кьезы в 50 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
22:46 · Германия. Бундеслига
«Бавария» изучает кандидатуру Амрабата, но всё ещё рассчитывает подписать Райса
22:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не претендует на Кьезу
21:35 · Германия. Бундеслига
Алаба уговаривает Дэвиса на трансфер в «Реал» слухи
21:22 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не планирует переговоров по Влаховичу
21:10 · Германия. Бундеслига
Тель не уйдёт из «Баварии»
20:11 · Германия. Бундеслига
Эван Н'Дика может перейти в «Рому» слухи
18:44 · Германия. Бундеслига
​Агент Альфонсо Дэвиса: «Я большой фанат «Реала»
14:42 · Англия. Премьер-лига
«Вердер» подписал полузащитника «Ливерпуля» официально
13:48 · Англия. Премьер-лига
Кейта переходит из «Ливерпуля» в немецкий клуб
12:59 · Германия. Бундеслига
Горецка может покинуть «Баварию» в конце лета
12:43 · Англия. Премьер-лига
Уход Салихамиджича может позволить Гравенберху покинуть «Баварию»
12:23 · Германия. Бундеслига
Лаймер – о переходе в «Баварию»: «Моя мечта осуществилась»
11:37 · Германия. Бундеслига
«Бавария» объявила о трансфере полузащитника официально
10:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продать Сане летом
09:56 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» близка к покупке замены Беллингему
Все новости
Рекомендуем