«Бавария» не претендует на Кьезу

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза не является трансферной целью «Баварии».

Туринский клуб, вероятно, будет вынужден расстаться с некоторыми звёздными игроками, чтобы стабилизировать финансовую ситуацию, и Кьеза – один из потенциальных кандидатов на продажу. Согласно появившимся недавно сведениям, 25-летний итальянец интересен «Баварии», однако эти слухи имеют мало общего с действительностью, докладывает Sky Sport. Мюнхенцы не намереваются подписывать игрока и планируют вступать в переговоры по нему.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Федерико Кьезы в 50 млн евро.