«Манчестер Сити» пополнил список претендентов на Павара

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар заинтересовал ещё один топ-клуб.

Французский футболист всерьёз задумался об уходе из «Баварии» в предстоящее трансферное окно. В списке претендентов на Павара фигурировали миланский «Интер», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а с недавних пор число заинтересованных пополнил ещё один гранд Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити», сообщает журналист Георг Хольцнер, ссылаясь на источники, близкие к окружению игрока.

Где бы ни оказался Бенжамен Павар, одно из его главных пожеланий остаётся прежним – он хочет играть в центре обороны, а не справа.