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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» пополнил список претендентов на Павара

04 Июня 2023 • 23:41 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар заинтересовал ещё один топ-клуб.

Французский футболист всерьёз задумался об уходе из «Баварии» в предстоящее трансферное окно. В списке претендентов на Павара фигурировали миланский «Интер», мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», а с недавних пор число заинтересованных пополнил ещё один гранд Английской премьер-лиги – «Манчестер Сити», сообщает журналист Георг Хольцнер, ссылаясь на источники, близкие к окружению игрока.

Где бы ни оказался Бенжамен Павар, одно из его главных пожеланий остаётся прежним – он хочет играть в центре обороны, а не справа.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Бенжамен Павар трансферы футбола - лето 2023
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