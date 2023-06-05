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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не хочет продавать Дэвиса слухи

05 Июня 2023 • 21:57 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Мадридский «Реал» проявляет большой интерес к Альфонсо Дэвису.

По информации Флориана Плеттенберга, «Реал» хочет переманить канадского защитника Альфонсо Дэвиса, который в настоящее время выступает за «Баварию». Однако, как сообщает источник, мюнхенский клуб ясно заявляет, что он не намерен продавать своего талантливого игрока.

«Бавария» хочет дать понять потенциальным покупателям, что Дэвис не является объектом возможных трансферов, и он останется в распоряжении клуба. «Бавария» ценит его и видит важным игроком своего состава.

В минувшем сезоне Дэвис провел за «Баварию» 38 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2023
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