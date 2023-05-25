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Чемпионат Германии. Бундеслига

Киммих: «Мы должны постараться выиграть в последнем туре, это максимум, что мы можем сделать»

25 Мая 2023 • 10:53 Комментировать
Кёльн
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Бавария
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27.05 16:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих не теряет надежд на то, что его команда выиграет чемпионский титул Бундеслиги. В преддверии последнего тура чемпионата «красная машина» отстаёт от лидирующей дортмундской «Боруссии» на два очка в турнирной таблице.

«Мы должны постараться выиграть в последнем туре, это максимум, что мы можем сделать. К сожалению, больше мы ни на что повлиять не можем», – заявил Кимиих в беседе с изданием Kicker.

Киммих выигрывал в Бундеслигу в своём каждом сезоне в составе «Баварии». В последний раз мюнхенский клуб не брал чемпионат в 2012 году, когда титул взяла как раз «Боруссия» Дортмунд.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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