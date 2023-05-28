Тухель – о чемпионстве «Баварии»: «Это было безумно»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель пообщался с журналистами на следующий день после завоевания чемпионства с командой.

В поединке последнего тура Бундеслиги мюнхенцы вырвали победу над «Кёльном» (2:1), в то время как дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» (2:2) и упустила имевшийся до вчерашнего дня двухочновый задел.

«Утро после чемпионства – самое лучшее утро, какое только может быть. Это было безумие, столько неожиданных поворотов. Я очень рад работать в «Баварии».

Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы двигаться в правильном направлении. Летом мы попробуем сделать шаг вперёд», – цитирует Bayern & Germany наставника «Баварии».