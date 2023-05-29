Хёнесс высказался об уходе Кана и Салихамиджича из «Баварии»

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал недавнее увольнение Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Первый занимал должность генерального директора, а второй трудился в качестве спортивного директора. Решение об уходе Кана и Салихамиджича было обнародовано сразу после завоевания командой чемпионского титула Бундеслиги, что вызвало некоторые недоумения.

«Мы бы действовали так же, даже если бы выиграли три трофея, – рассказывает Хёнесс. – Это решение следовало принять, и кубки не имеют к этому отношения», – приводит Kicker слова члена правления «Баварии».