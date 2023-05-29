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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс высказался об уходе Кана и Салихамиджича из «Баварии»

29 Мая 2023 • 14:16 Комментировать
Кёльн
1:2
Бавария
окончен

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс прокомментировал недавнее увольнение Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Первый занимал должность генерального директора, а второй трудился в качестве спортивного директора. Решение об уходе Кана и Салихамиджича было обнародовано сразу после завоевания командой чемпионского титула Бундеслиги, что вызвало некоторые недоумения.

«Мы бы действовали так же, даже если бы выиграли три трофея, – рассказывает Хёнесс. – Это решение следовало принять, и кубки не имеют к этому отношения», – приводит Kicker слова члена правления «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Ули Хенесс Хасан Салихамиджич
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