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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аль-Хиляль» попытался провернуть трансфер Мане

23 Мая 2023 • 11:14 Комментировать
Кёльн
...
Бавария
27.05 16:30

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предпринял попытку приобрести у «Баварии» нападающего Садио Мане, будущее которого в команде Томаса Тухеля пока находится под сомнением. По информации от журналистки Дахбии Хаттаби, «Аль-Хиляль» уже успел связаться с самим сенегальцем для обсуждения трансфера.

Источник сообщает, что Мане отказался от варианта с переездом в Саудовскую Аравию. Футболист выразил желание остаться в «Баварии» и доказать, что команда не зря приобрела его у «Ливерпуля» летом 2022 года.

Садио в нынешнем розыгрыше Бундеслиги отметился 7 голами и 5 ассистами в 25 матчах. Часть сезона сенегалец пропустил из-за травмы, по причине которой также не смог сыграть на чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария аль-хиляль Садио Мане трансферы футбола - лето 2023
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КЁЛЬН БАВАРИЯ
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