«Аль-Хиляль» попытался провернуть трансфер Мане

«Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии предпринял попытку приобрести у «Баварии» нападающего Садио Мане, будущее которого в команде Томаса Тухеля пока находится под сомнением. По информации от журналистки Дахбии Хаттаби, «Аль-Хиляль» уже успел связаться с самим сенегальцем для обсуждения трансфера.

Источник сообщает, что Мане отказался от варианта с переездом в Саудовскую Аравию. Футболист выразил желание остаться в «Баварии» и доказать, что команда не зря приобрела его у «Ливерпуля» летом 2022 года.

Садио в нынешнем розыгрыше Бундеслиги отметился 7 голами и 5 ассистами в 25 матчах. Часть сезона сенегалец пропустил из-за травмы, по причине которой также не смог сыграть на чемпионате мира.