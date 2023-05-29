«Бавария» позволит Тухелю самостоятельно распоряжаться трансферами

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель будет ответственным за перестройку команды в летнее трансферное окно.

Мюнхенский гранд провёл не лучший по своим меркам сезон, потерпев неудачу в Лиге чемпионов и с большим трудом выиграв Бундеслигу. Клуб планирует серьёзные перемены, которые коснутся состава, и Тухель будет играть ключевую роль в формировании новой команды, докладывает журналист Георг Хольцнер. Немецкий специалист будет выполнять функции так называемого менеджера, которые хорошо знакомы ему по работе в Англии. Отмечается, что именно по этой причине в «Баварии» не торопятся назначать нового спортивного директора.