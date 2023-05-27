Гегемония продолжается: «Бавария» выиграла 11-й титул чемпиона подряд

«Бавария» всё-таки смогла стать чемпионом Германии. В последнем туре команда Томаса Тухеля обыграла «Кёльн» (2:1) и обошла «Боруссию», ведь дортмундцы не смогли переиграть «Майнц» (2:2).

Таким образом, гегемония «Баварии» в Германии продолжается. Мюнхенцы стали чемпионами 11-й раз подряд. Всего же у «Баварии» теперь 33 чемпионских титула в списке достижений.

В последний раз «Баварии» не удавалось стать чемпионом Германии в сезоне 2011/2012. Тогда «серебряную салатницу» завоевала дортмундская «Боруссия». Спустя 11 лет «шмели» были близки к успеху, но...

Невероятная развязка в Бундеслиге: «Бавария» - чемпион Германии!