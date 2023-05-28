За что «Бавария» уволила Кана и Салихамиджича через час после чемпионства

Немногие могли поверить в то, что «Бавария» в последнем туре Бундеслиги сможет обойти «Боруссию», но это случилось. Дортмундцы не справились с волнением и не смогли обыграть на своём поле «Майнц» (2:2). А вот мюнхенцы выиграли у «Кёльна» (2:1), хоть и забили победный гол только на 89-й минуте.

«Бавария» стала чемпионом Германии 11-й раз подряд, а уже через час клуб объявил об увольнении Оливера Кана и Хасана Салихамиджича с должностей генерального директора и спортивного директора соответственно. Кан даже сообщил в социальных сетях, что ему не разрешили отметить с командой чемпионство. Да и Салихамиджича к футболистам не пустили, судя по появившемуся видео. Увольнения руководителей после оформления чемпионского титула – весьма необычное явление даже для сурового футбольного мира. Так что же случилось?

Причина увольнений Кана и Салихамиджича лежит на поверхности. «Бавария» провела весьма слабый сезон, а чемпионский титул – это больше везение, чем отражение силы. Даже на внутренней арене мюнхенцы в завершившемся сезоне были неубедительны. «Бавария» выдала приличное количество плохих матчей, что находит отражение в статистике. Мюнхенцы выиграли 21 и 34 матчей чемпионата. В последний раз меньшее количество побед в сезоне Бундеслиги команда одерживала в сезоне 2010/2011, когда она финишировала третьей. Даже в сезоне 2011/2012 «Бавария» выиграла больше матчей – 23 из 34. На сегодняшний день это последний сезон, когда мюнхенцы не стали чемпионами.

За результаты, как правило, отвечает главный тренер, однако в данном случае Кан и Салихамиджич должны разделить ответственность. Руководители «Баварии» допустили ряд грубых оплошностей в спортивном секторе. Так, Кан и Салихамиджич не смогли обеспечить подписание центрального нападающего после ухода Роберта Левандовски. Функционеры в своих комментариях раз за разом давали понять, что в команде есть игроки, способные заменить поляка на острие атаки. Но в ключевых матчах сезона становилось понятно, что «Баварии» не хватает топового бомбардира впереди. Риторика Кана сменилась – он стал говорить о необходимости подписать центрфорварда, но было поздно. Решать этот вопрос теперь будут другие люди.

Были и другие просчёты, на которое тоже стоит обратить внимание. После травмы Мануэля Нойера стало ясно, что в «Баварии» нет достойного второго вратаря, и клубу пришлось буквально в пожарном режиме подписывать Янна Зоммера. Плюс был сомнительный трансфер Райана Гравенберха – нидерландец мало играл и открыто говорил, что рассчитывал в Мюнхене на большее.

Не все поняли и мартовскую отставку Юлиана Нагельсманна. Поговаривают, что решение о расставании с молодым специалистом продавил Оливер Кан. Да, «Бавария» проиграла матч «Байеру», но в Лиге чемпионов уверенно был преодолён групповой барьер (позади остались не кто-нибудь, а «Интер» и «Барселона»), а после был пройден «ПСЖ». Возможно, Кану не понравилось, что Нагельсманн после неудачного матча в Леверкузене отправился на горнолыжный курорт, но увольнять за это тренера… Кто знает, быть может с Нагельсманном у «Баварии» было бы больше шансов в дуэли с «Манчестер Сити», при всём уважении к Томасу Тухелю.

В общем, Оливер Кан и Хасан Салихамиджич не справились со своей работой в завершившемся сезоне. В сложившейся ситуации решение «Баварии» о расставании с функционерами выглядит вполне логично даже с учётом завоевания «серебряной салатницы».

Александр Тихий