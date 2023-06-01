Мюллер – об уходе Кана и Салихамиджича: «Такие увольнения уже не удивляют»

Футболист «Баварии» Томас Мюллер высказался о недавнем уходе из клуба Оливера Кана и Хасана Салихамиджича.

Об увольнении обоих директоров было объявлено официально практически сразу после завоевания «Баварией» чемпионства в Бундеслиге.

«Я хотел бы поблагодарить Кана и Салихамиджича за время, что мы провели вместе. Я знал их как игроков, как людей и как членов правления. Самые яркие совместные воспоминания оставила наша победа в Лиге чемпионов в 2020 году.

В футбольном бизнесе всё быстро меняется, и такими увольнениями уже не удивишь. Посмотрим, что будет теперь. В будущем я обязательно встречусь с Каном и Салихамиджичем на поле для гольфа», – приводит Bayern & Germany слова Мюллера.