Кунде сделал заявление о своем будущем

Французский защитник «Барселоны» Жюль Кунде подтвердил свое намерение остаться в каталонском клубе. В интервью телеканалу BeIN, Кунде заявил, что его будущее связано с «блаугранас».

«Мое будущее? Я остаюсь в «Барселоне», разумеется», – заявил Кунде.

Это заявление прозвучало после того, как главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о том, что у него «нет никаких проблем с Жюлем».

Недавно сообщалось, что «Ливерпуль» сделал предложение «Барселоне» по трансферу французского защитника.

В сезоне 2022/23 Кунде провел в стане каталонцев 39 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.