Журналист: «Месси не рассматривал всерьёз возвращение в «Барселону»

Испанский журналист считает, что Лионель Месси не слишком стремился вернуться в «Барселону».

Аргентинский игрок принял решение перейти в «Интер Майами» по истечении контракта с «ПСЖ». «Барселона» рассчитывала вернуть 35-летнюю суперзвезду, но тот так и не дождался от неё официального предложения.

«Думаю, Месси не рассматривал всерьёз вариант с возвращением в «Барселону» – он не сделал всё возможное, чтобы это произошло. Как я вижу, футбол для него сейчас не на первом месте. Мне казалось, что его рвение выступать на высочайшем уровне продлится дольше», – заявил журналист Давид Бернабеу.