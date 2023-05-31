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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пике рассказал, почему ему нравилось играть с Бускетсом

31 Мая 2023 • 23:12 Комментировать
Сельта
...
Барселона
04.06 22:00

Бывший защитник «Барселоны» Херард Пике высказался об игре с Серхио Бускетсом.

Два ветерана «сине-гранатовых» ещё совсем недавно вместе выходили на поле, однако в конце первой половины сезона Пике принял решение завершить карьеру, не дожидаясь окончания контракта. Вскоре команду покинет и Бускетс, решивший не продлевать истекающий в июне договор.

«Самое лучшее в игре с Буси [Бускетсом] – это то, что ему всегда можно доверить мяч, ведь он очень надёжен при владении. У него особое понимание игры.

С Буси также связано много весёлых нефутбольных историй, которые стали анекдотами», – рассказал официальному каналу «Барселоны» Херард Пике.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Херард Пике Серхио Бускетс
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СЕЛЬТА БАРСЕЛОНА
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