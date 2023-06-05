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Чемпионат Испании. Ла Лига

Переход Месси в «Барселону» состоится в ближайшие несколько недель слухи

05 Июня 2023 • 22:12 Комментировать
Сельта
2:1
Барселона
окончен

Месси может вернуться в «Барселону» в ближайшие несколько недель.

Как сообщает испанский журналист Тони Хуанмарти, «Барселона» верит, что если Месси еще немного подождет, она сможет  заключить с ним сделку в ближайшие недели.

«Барселона» высоко оценивает шансы на возвращение Месси в команду. Ранее сообщалось, что клуб направит официальное предложение аргентинской звезде в ближайшие несколько дней. Несмотря на то, что ситуация все еще остается нерешенной, клуб и игрок выразили свою готовность продолжать переговоры.

Месси является воспитанником «Барселоны». В 2021 году он перешел в «ПСЖ», где провел 2 сезона. Недавно парижский клуб официально объявил об уходе игрока. 

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Барселона Лионель Месси трансферы футбола - лето 2023
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