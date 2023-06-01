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Буну: «Тренер поверил в меня, а я отплатил за доверие»

01 Июня 2023 • 08:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Вратарь «Севильи» Яссин Буну прокомментировал победу в финале Лиги Европы. Напомним, сегодня ночью испанский клуб одержал победу над итальянской «Ромой» и в очередной раз стал обладателем Лиги Европы.

«Вчера я просто понял, что нужно держать себя в руках. Я всегда говорил, что я буду защищать цвета нашего клуба. Главный тренер Мендилибар поверил в меня, а я отплатил за доверие», – цитирует Буну пресс-служба УЕФА.

Отметим, что голкипер признан лучшим игроком вчерашнего матча. Он отразил несколько пенальти во вчерашней серии одиннадцатиметровых.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Севилья Хосе Луис Мендилибар Яссин Буну
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