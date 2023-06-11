В субботу проходил финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» обыграл «Интер». Зрители в Стамбуле за 90 с лишним минут увидели только один гол, автором которого стал полузащитник Родри.

Журналисты transfermarkt указывают на то, что Криштиану Роналду остаётся лучшим бомбардиром финалов Лиги чемпионов. Звёздный португалец забил в финалах четыре гола. Второе место с тремя голами занимает Гарет Бэйл, а дальше идёт целый ряд игроков с двумя забитыми мячами.

Стоит сказать, что в расчёт идут только финалы непосредственно Лиги чемпионов. Этот турнир заменил Кубок европейских чемпионов в 1992 году.