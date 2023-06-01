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Лаутаро Мартинес: «Интер» поверил в себя после победы над «Барселоной»

01 Июня 2023 • 22:24 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес считает победу над «Барселоной» переломным моментом.

В октябре «нерадзурри» обыграли «сине-гранатовых» (1:0) в матче группового этапа, выйдя в итоге в 1/8 финала и оставив каталонцев за бортом. Команда Симоне Индзаги неожиданно добралась до финала, где сыграет против «Манчестер Сити».

«Именно тогда мы осознали, что может добиться чего угодно, что у нас очень сплочённая команда, – высказывается о победе над «Барселоной» аргентинец. – Нам пришлось очень непросто в плей-офф против «Порту» и «Бенфики», но в полуфинале с «Миланом», думаю, мы значительно превосходили соперников», – цитирует Football Italia форварда «Интера».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Лаутаро Мартинес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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