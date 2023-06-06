Де Брёйне: «Мне понятен футбол «Интера»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов против «Интера».

Встреча состоится 10 июня, и «горожане» считаются фаворитами в решающей битве за кубок.

«Я знаю, что люди считают нас фаворитами, но нас ждёт непростое испытание в финале. Мне понятен футбол «Интера», стиль игры команды, и я знаю, что там много высококлассных игроков. Очевидно, что будет нелегко. Нам нужно сохранять предельную собранность», – приводит BeanymanSports слова бельгийца.

В полуфинале «Интер» одолел «Милан» (общий счёт – 3:0), а «Манчестер Сити» оказался сильнее «Реала» (5:1).