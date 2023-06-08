Корнеев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился прогнозом относительно предстоящего финала Лиги чемпионов.

«Пробуксовка есть, но «Интер» — очень опасная команда. Настолько кайфово наблюдать за тем, что показывает на поле «Манчестер Сити». Как они размазывали почти всех. Шансов не должно быть у «Интера» вообще никаких», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Игорь высказался о наставниках финалистов, назвав Хосепа Гвардиолу человеком, который пишет историю футбола, в то время как Симоне Индзаги, по словам Корнеева, является стратегом и тактиком, вызывающим противоречивые чувства.

Напомним, что решающий матч европейского сезона пройдёт в Стамбуле в субботу, 10 июня.