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Лига чемпионов

Корнеев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

08 Июня 2023 • 23:09 Комментировать
Манчестер Сити
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Интер Милан
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10.06 22:00

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев поделился прогнозом относительно предстоящего финала Лиги чемпионов.

«Пробуксовка есть, но «Интер» — очень опасная команда. Настолько кайфово наблюдать за тем, что показывает на поле «Манчестер Сити». Как они размазывали почти всех. Шансов не должно быть у «Интера» вообще никаких», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Игорь высказался о наставниках финалистов, назвав Хосепа Гвардиолу человеком, который пишет историю футбола, в то время как Симоне Индзаги, по словам Корнеева, является стратегом и тактиком, вызывающим противоречивые чувства.

Напомним, что решающий матч европейского сезона пройдёт в Стамбуле в субботу, 10 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Игорь Корнеев Лига Чемпионов
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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