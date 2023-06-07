Манчини: «Манчестер Сити» выглядит фаворитом, но может случиться всё»

Бывший наставник «Манчестер Сити» и миланского «Интера» Роберто Манчини рассказал о том, что думает о грядущем финале Лиги чемпионов, в котором сойдутся как раз его бывшие клубы. Эта игра состоится в субботу, десятого июня. Манчини считает, что «Манчестер Сити» резонно считать фаворитом, однако «Интер», уверен он, будет грамотно обороняться.

- «Манчестер Сити» выглядит фаворитом, но в ходе полутора часов игры все может случиться. «Интер» очень слажен и хорош в обороне, ему будет трудно забить, - цитирует слова Манчини итальянское новостное агентство ITASportPress.

Финал Лиги чемпионов состоится уже в субботу, десятого июня.