Брозович: «Проиграли, но вернёмся ещё сильнее»

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович пообещал поклонникам клуба, что команда вернется еще сильнее после поражения в финальном матче Лиги чемпионов от английского «Манчестер Сити». «Интер» сыграл, по всеобщему мнению, очень хорошо, создав огромное количество проблем именитому сопернику, но чуда все же не случилось.

- Это поражение, которое расстраивает, но я горжусь тем, чего мы добились как команда, все вместе. Мы вернемся на поле еще сильнее, - пообещал хорват, слова которого цитирует fcinter1908.it.

В минувшем сезоне «Интер» также выиграл Кубок Италии и Суперкубок страны.