Ещенко: «Нас ждёт интересный финал, мой фаворит — «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Спартака» Андрей Ещенко предположил, как «Манчестер Сити» и «Интер» будут играть в финале Лиги чемпионов.

«В финале «Интер» будет играть строго от обороны, сделают акцент на быстрые контратаки. Думаю, что «Манчестер» будет играть первым номером. Уверен, нас ждет интересный финал. Мой фаворит — «Сити», — цитирует Ещенко «Чемпионат».

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» два раза одолел «Милан» (2:0, 1:0), а «Манчестер Сити» по итогам двух встреч оказался сильнее мадридского «Реала» (1:1, 4:0).

Финальный матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» состоится 10 июня в Стамбуле.