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Лига чемпионов

​Гвардиола встал на колени после грубой ошибки своей команды

10 Июня 2023 • 23:24 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
1 1.56 X 4.00 2 7.50
2-й тайм

В финале Лиги чемпионов за трофей сражаются «Манчестер Сити» и «Интер». На исходе часа игрового времени итальянская команда могла открывать счёт после грубой ошибки соперника. Бернарду Силва сделал пас назад на Мануэля Аканджи, тот оставлял мяч вратарю, но Эдерсон партнёра не понял и остался в рамке. Как следствие, Лаутаро Мартинес вышел на голкипера под углом слева. Аргентинец решил не делать пас в центр, а бить самому, но Эдерсон мяч отбил.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после грубейшей ошибки своей команды встал на колени в технической зоне. Повтор с эмоциональной реакцией тренер показали в трансляции.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Интер» можно на LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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