​Гвардиола встал на колени после грубой ошибки своей команды

В финале Лиги чемпионов за трофей сражаются «Манчестер Сити» и «Интер». На исходе часа игрового времени итальянская команда могла открывать счёт после грубой ошибки соперника. Бернарду Силва сделал пас назад на Мануэля Аканджи, тот оставлял мяч вратарю, но Эдерсон партнёра не понял и остался в рамке. Как следствие, Лаутаро Мартинес вышел на голкипера под углом слева. Аргентинец решил не делать пас в центр, а бить самому, но Эдерсон мяч отбил.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после грубейшей ошибки своей команды встал на колени в технической зоне. Повтор с эмоциональной реакцией тренер показали в трансляции.

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