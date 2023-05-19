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Лига Европы

Впервые за 25 лет в финале еврокубков сыграют сразу три итальянских клуба

19 Мая 2023 • 01:32 Комментировать
Juventus/Sevilla
...
Рома
31.05 22:00

Текущий евросезон стал самым успешным для представителей Серии А в новейшей истории.

Во вторник в финал Лиги чемпионов вышел «Интер» обыгравший ещё один итальянский коллектив – «Милан» (3:0 по сумме двух встреч). Двумя днями позднее компанию «нерадзурри» в еврофиналах составили «Рома» и «Фиорентина». Римляне взяли верх над «Байером», удержав ничью 0:0 после минимальной победы в первой встрече, а «фиалки» в дополнительное время одолели «Базель» (общий счёт – 4:3).

Согласно Opta, сразу три команды из Серии А выступят в финале еврокубков впервые сезона-1997/98, когда «Интер» и «Лацио» разыграли между собой трофей Кубка УЕФА, а «Ювентус» противостоял «Реалу» в финале Лиги чемпионов.

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Рома Интер Милан Фиорентина Серия А
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JUVENTUS/SEVILLA РОМА
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