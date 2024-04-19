В Италии раскритиковали Миранчука за матч с «Ливерпулем»

Алексей Миранчук показал не лучший свой футбол в матче против «Ливерпуля» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Таким мнением поделился итальянский обозреватель Андреа Элефант.

«Было много потерь у него, меньше ясности в игре», - цитирует журналиста Metaratings.ru.

Кроме того, он высказал предположение, что на данный момент в составе «Аталанты» нет игроков, про которых можно было бы сказать, что они незаменимы, а Миранчук является футболистом ротации наряду с остальными форвардами бергамасков.

В игре с «Ливерпулем» россиянин провёл на поле 79 минут, после чего был заменён. «Ливерпуль» победил со счётом 1:0, но в 1/2 финала вышла «Аталанта» за счёт крупной победы в первом матче.