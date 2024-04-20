Агент Жиго: «Российский чемпионат находится на очень высоком уровне»

«Жиго счастлив после победы, потому что сделал это с клубом своего сердца. Ему противостоял Жоау Мариу, который играл за «Локомотив». Это доказательство того, что российский чемпионат находится на очень высоком уровне», - передает слова агента Metaratings.ru.