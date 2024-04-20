Агент Жиго: «Российский чемпионат находится на очень высоком уровне»

Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы бывшего игрока «Спартака» Самуэля Жиго, высказался о победе «Марселя» над «Бенфикой» в рамках ¼ финала Лиги Европы.
«Жиго счастлив после победы, потому что сделал это с клубом своего сердца. Ему противостоял Жоау Мариу, который играл за «Локомотив». Это доказательство того, что российский чемпионат находится на очень высоком уровне», - передает слова агента Metaratings.ru.
Добавим, что в полуфинале Лиги Европы «Марсель» встретится с «Аталантой», которая оказалась сильнее «Ливерпуля». Первый поединок пройдет 2 мая, а ответный состоится спустя неделю.
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