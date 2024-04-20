Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

Агент Жиго: «Российский чемпионат находится на очень высоком уровне»

20 Апреля 2024 • 07:45 Комментировать

Футбольный агент Мохамед Беншенафи, представляющий интересы бывшего игрока «Спартака» Самуэля Жиго, высказался о победе «Марселя» над «Бенфикой» в рамках ¼ финала Лиги Европы.

«Жиго счастлив после победы, потому что сделал это с клубом своего сердца. Ему противостоял Жоау Мариу, который играл за «Локомотив». Это доказательство того, что российский чемпионат находится на очень высоком уровне», - передает слова агента Metaratings.ru.

Добавим, что в полуфинале Лиги Европы «Марсель» встретится с «Аталантой», которая оказалась сильнее «Ливерпуля». Первый поединок пройдет 2 мая, а ответный состоится спустя неделю.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Самуэль Жиго
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» В «Барселоне» изменили решение по Хави Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Холанн высказался после вылета из Лиги чемпоинов Лунин прокомментировал провальный пенальти Бернарду Силвы Тухель высказался о встрече с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов Видаль рассказал, кого считает самым талантливым игроком в истории футбола
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал»
Спортивные новости
Кожевников рассказал, кто победит в финале Кубка Гагарина Канарейкин: Финал Кубка Гагарина пока не впечатляет Вайсфельд рассказал, чего ждёт от финала Кубка Гагарина Максим Кузнецов: «Локомотиву» вообще трудно даются голы Кожевников: «Магнитке» просто больше повезло в первой игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Апреля
07:45 · Лига Европы
Агент Жиго: «Российский чемпионат находится на очень высоком уровне»
19 Апреля
12:58 · Лига Европы
Хуммельс высмеял вылет клубов АПЛ из Лиги чемпионов
12:48 · Лига Европы
В Италии раскритиковали Миранчука за матч с «Ливерпулем»
12:44 · Лига Европы
Агент Миранчука высказался о выходе «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы
09:45 · Италия. Серия А
«Рома» потеряла нападающего в матче с «Миланом»
09:32 · Лига Европы
Паредес высказался о выходе «Ромы» в полуфинал Лиги Европы
07:19 · Лига Европы
Клопп назвал причину вылета «Ливерпуля» из Лиги Европы
05:28 · Лига Европы
​Гасперини: «Самое приятное поражение в жизни»
05:24 · Лига Европы
​Ван Дейк: «Отдадим должное «Аталанте»
05:13 · Лига Европы
​«Аталанта» во второй раз в своей истории вышла в полуфинал евротурнира
04:54 · Лига Европы
​«Рома» вышла в полуфинал четвёртый год кряду
04:47 · Лига Европы
​Де Росси: «Хаби Алонсо очень уважаю»
04:27 · Лига Европы
​Антонио: «Мы слишком робко сыграли неделю назад»
04:21 · Лига Европы
​Де Росси: «Болельщики были великолепны»
03:58 · Лига Европы
​Манчини: «Было понятно, что придётся пострадать, но мы справились»
Все новости
Рекомендуем