​«Аталанта» во второй раз в своей истории вышла в полуфинал евротурнира

Итальянская «Аталанта» проиграла английскому «Ливерпулю» во втором четвертьфинальном матче Лиги Европы, но крупная победа в первой игре гарантировала подопечным Джан Пьеро Гасперини место в полуфинале.

Как оказалось, клуб из Бергамо вышел в полуфинал европейского турнира всего лишь во второй раз в своей истории. Впервые это случилось в сезоне 1987\1988, но тогда это было в самом слабом из существовавших турнире - Кубке обладателей Кубков.

Напомним, что «Аталанта», если станет победителем Лиги Европы, может обеспечить Италии шестое место в Лиге чемпионов на следующий сезон.