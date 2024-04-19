​Гасперини: «Самое приятное поражение в жизни»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Ливерпуль» слетал в Италию, но не сумел отыграть там большой гандикап - в первом матче итальянцы выиграли со счётом 3:0. Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини назвал поражение «самым приятным» в своей тренерской карьере:

- Наверное, это самое приятное поражение всей жизни. Я горжусь своими игроками. Скептики должны понимать, что такие матчи, как с «Ливерпулем», уже фактически означают выигранный трофей, - цитирует слова Гасперини calcioatalanta.it.

В следующем раунде «Аталанте» предстоит сыграть с «Марселем».