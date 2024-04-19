«Рома» потеряла нападающего в матче с «Миланом»

Центральный нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку получил повреждение ноги по ходу ответного поединка против «Милана» (2:1) в четвертьфинале Лиги Европы. Бельгийский игрок покинул поле в середине первого тайма.

Согласно информации Sky Italia, в ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний бомбардир поучаствовал в 28 поединках «Ромы». Лукаку записал на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.

Добавим, что в полуфинале Лиги Европы «Рома» встретится с леверкузенским «Байером».