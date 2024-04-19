Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» потеряла нападающего в матче с «Миланом»

19 Апреля 2024 • 09:45 Комментировать

Центральный нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку получил повреждение ноги по ходу ответного поединка против «Милана» (2:1) в четвертьфинале Лиги Европы. Бельгийский игрок покинул поле в середине первого тайма.

Согласно информации Sky Italia, в ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, по результатам которого станут известны сроки его восстановления.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 30-летний бомбардир поучаствовал в 28 поединках «Ромы». Лукаку записал на свой счет десять забитых мячей и три голевые передачи.

Добавим, что в полуфинале Лиги Европы «Рома» встретится с леверкузенским «Байером».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Ромелу Лукаку
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо В «Барселоне» изменили решение по Хави Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Фанаты обсуждают реакцию Лунина после победного пенальти «Реала» Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
Кучеров стал лучшим бомбардиром НХЛ в сезоне 2023/2024 «Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
19.04.24 в 19:30
Дженоа Дженоа
Лацио Лацио
2.85 3.10 2.50
Видео
19.04.24 в 21:45
Кальяри Кальяри
Ювентус Ювентус
4.50 3.55 1.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
09:54 · Италия. Серия А
Кьеза может перейти в другой итальянский клуб
09:45 · Италия. Серия А
«Рома» потеряла нападающего в матче с «Миланом»
05:42 · Италия. Серия А
​«Оттачивал дриблинг, обводя собак» - Кафу рассказал, как Роналдиньо стал лучшим
05:20 · Италия. Серия А
​Де Росси: «Пиоли - один из самых уважаемых специалистов Италии»
03:52 · Италия. Серия А
Италия может получить сразу шесть мест в Лиге чемпионов на следующий сезон
00:24 · Италия. Серия А
Мотта выберет клуб позже
00:04 · Италия. Серия А
«Аталанта» второй раз в истории сыграет в полуфинале еврокубка
18 Апреля
23:16 · Италия. Серия А
Экс-глава селекционной службы «Аталанты» заявил, что Гасперини не участвует в трансферах клуба
22:36 · Италия. Серия А
Данило не хочет покидать «Ювентус» в летнее трансферное окно
22:24 · Италия. Серия А
Манчини снова забил «Милану», у Джанлуки по голу в трёх последних играх
18:21 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» может выкупить Софьяна Амрабата – названа сумма слухи
18:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» выбрал трёх кандидатов на замену Уан-Биссаке 1
17:56 · Италия. Серия А
Аллегри отреагировал на слухи об увольнении из «Ювентуса»
17:44 · Италия. Серия А
«Наполи» договорился со вторым после Мбаппе бомбардиром Лиги 1
12:58 · Италия. Серия А
Аллегри оценил тренерскую карьеру Раньери 1
Все новости
Рекомендуем