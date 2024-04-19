​Де Росси: «Хаби Алонсо очень уважаю»

Римская «Рома» пробилась в полуфинал Лиги Европы, это получилось после удачного выступления в противостоянии с «Миланом». В полуфинале Лиги Европы «Рома» сыграет с леверкузенским «Байером». В стане немецкого клуба к такому жребию отнеслись с воодушевлением - очевидно, там ждали в соперники «Милан». Наставника «Ромы» Даниэле де Росси спросили, что он думает по этому поводу:

- Не знал об этом. Я не станут комментировать, может, они хотят реванша за прошлый год, когда мы прошли их. Хаби Алонсо я очень уважаю ещё с тех пор, как он был игроком, - цитирует слова де Росси pianetamilan.it.

«Байер» в четвертьфинале прошёл, напомним, английский «Вест Хэм».