Паредес высказался о выходе «Ромы» в полуфинал Лиги Европы

Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес высказался о выходе своей команды в ½ финала Лиги Европы. По сумме двух матчей римский коллектив одолел «Милан» со счетом 3:2.

«Мы уверенно провели этот матч. После удаления сыграли так, как следовало. Я приложил максимум своих усилий. Хочу становиться лучше с каждым днем и вносить свой вклад в успехи команды. Игра, которую ставит де России, мне отлично подходит», - передает слова аргентинского футболиста итальянская пресса.

Добавим, что в полуфинале Лиги Европы римский клуб встретится с леверкузенским «Байером», который выбил лондонский «Вест Хэм».