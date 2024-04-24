Моуринью вспомнил, как выиграл Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед»

«Мы тогда победили с длинными передачами Ромеро на Феллайни. «Аякс» оказывал на нас давление, но этого было недостаточно. Все было просто. Мы играли через Феллайни – вот и счет 2:0. Далее забрали кубок домой», - передает слова португальского специалиста The Telegraph.