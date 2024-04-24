Моуринью вспомнил, как выиграл Лигу Европы с «Манчестер Юнайтед»

Звезда тренерского цеха Жозе Моуринью вспомнил о триумфе с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
«Мы тогда победили с длинными передачами Ромеро на Феллайни. «Аякс» оказывал на нас давление, но этого было недостаточно. Все было просто. Мы играли через Феллайни – вот и счет 2:0. Далее забрали кубок домой», - передает слова португальского специалиста The Telegraph.
Напомним, что в финальном поединке Лиги Европы сезона-2016/2017 «красные дьяволы» встречались с амстердамским «Аяксом». Английский гранд одержал победу со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Поль Погба и Генрих Мхитарян.
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