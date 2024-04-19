- Конечно, я разочарован. Я думаю, мы слишком робко действовали в первом матче. Рад хотя бы тому, что во второй игре мы смогли показать им, кто мы на самом деле. Выступление было хорошим, у нас были шансы. Все было потеряно на прошлой неделе, - цитирует слова Антонио BBC Sport.
Антонио: «Мы слишком робко сыграли неделю назад»
В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, леверкузенский «Байер» съездил в Лондон и обеспечил себе место в полуфинале турнира, не проиграв «Вест Хэму». Автор единственного гола лондонского клуба Майкл Антонио расстроен тем, что его команда не смогла пробиться в следующий раунд. Он считает, что все решил ещё первый матч, в котором «Вест Хэм» отдал инициативу, рассчитывая на нули, но пропустил два мяча под конец игры.
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