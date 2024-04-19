Клопп назвал причину вылета «Ливерпуля» из Лиги Европы

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о причинах невыхода своей команды в полуфинал Лиги Европы. В ответном матче мерсисайдцы одолели «Аталанту» со счетом 1:0, но этого не хватило для общего успеха.

«Каковы причины невыхода в полуфинал? Нам не хватил качеств наших лучших футболистов. Если бы Трент находился в оптимальных кондициях, то мы бы показали более высокий уровень. Безумие, что он вообще появился на поле. По итогу у него закончился бензин, а команде не хватило его навыков», - цитирует Юргена BBC.

По сумме двух матчей английский гранд уступил «Аталанте» со счетом 1:3 и вылетел из Лиги Европы.