Хуммельс высмеял вылет клубов АПЛ из Лиги чемпионов

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал вылет всех английских клубов из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Отличный урожай на этой неделе, мои коллеги из фермерской лиги», - написал опытный футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что «Боруссия» пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей мадридский «Атлетико» (1:2, 4:2). За путевку в финал турнира немецкий клуб сразится с французским «ПСЖ». Парижане на стадии ¼ финала взяли верх над каталонской «Барселоной».

В другой полуфинальной паре встретятся мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».