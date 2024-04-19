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Хуммельс высмеял вылет клубов АПЛ из Лиги чемпионов

19 Апреля 2024 • 12:58 Комментировать

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал вылет всех английских клубов из Лиги чемпионов и Лиги Европы.

«Отличный урожай на этой неделе, мои коллеги из фермерской лиги», - написал опытный футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что «Боруссия» пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, победив по сумме двух матчей мадридский «Атлетико» (1:2, 4:2). За путевку в финал турнира немецкий клуб сразится с французским «ПСЖ». Парижане на стадии ¼ финала взяли верх над каталонской «Барселоной».

В другой полуфинальной паре встретятся мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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