Петржела: «Не верю, что ЦСКА подкупил судей в Кубке УЕФА»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на слова экс-наставника «Осера» Ги Ру, который обвинил ЦСКА в подкупе судей во время розыгрыша Кубка УЕФА сезона-2004/2005.

«В футболе возможно всё, но ему бы стоило чем-то свое высказывание подкрепить. Иначе это просто пустые слова. Лично я не верю, что ЦСКА это сделал», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, в 2005 году ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА (Лиги Европы), обыграв в финале турнира лиссабонский «Спортинг» (3:1). Тогда в составе «армейцев» голы на свой счёт записали Алексей Березуцкий, Юрий Жирков и Вагнер Лав.