Агент Миранчука высказался о выходе «Аталанты» в полуфинал Лиги Европы

Представитель российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука - Вадим Шпинёв призвал не переоценивать выход бергамасков в 1/2 финала Лиги Европы с точки зрения значимости этого события для отечественного футбола.

«Когда Дмитрий Аленичев забивал в финале Лиги чемпионов, это было круто. А это значимое событие, но переоценивать не стоит», - цитирует агента Metaratings.ru.

При этом он отметил, что рад за футболиста, однако результата добивается вся команда, а не отдельно взятый игрок.

Добавим, что во втором матче против «Ливерпуля» россиянин вышел на поле с первых минут, но не смог отметиться результативными действиями. Его команда уступила англичанам со счётом 0:1, но по сумме двух встреч вышла в следующую стадию.