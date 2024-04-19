​«Рома» вышла в полуфинал четвёртый год кряду

Римская «Рома» пробилась в полуфинал Лиги Европы, это получилось после удачного выступления в противостоянии с «Миланом». В полуфинале Лиги Европы «Рома» сыграет с леверкузенским «Байером».

Как оказалось, «Рома» вышла в полуфинал европейского турнира уже в четвёртый раз кряду, при этом она даже успела выиграть Лигу конференций в 2022 году и сыграла в финале Лиги Европы в прошлом году.

Лишь у одного итальянского клуба была ещё более успешная аналогичная серия - туринский «Ювентус» с 1995 по 1999 год пять раз подряд играл в полуфинале европейских турниров.

Также это удалось в 60-е годы миланскому «Интеру», но тогда формат турниров был попроще.