​Ван Дейк: «Отдадим должное «Аталанте»

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Ливерпуль» слетал в Италию, но не сумел отыграть там большой гандикап, образовавшийся после поражения со счётом 0:3 от «Аталанты».

Нидерландский защитник Виргил ван Дейк прокомментировал итоги матча, он призвал коллег воздать должное «Аталанте» - команде, сумевшей удивить болельщиков, и не только английских.

- Давайте воздадим должное «Аталанте». Они заслужили выход в следующий раунд ещё после первого матча. В ответной игре мы сыграли неплохо, проявили волю, улучшили игру, но мы выбили, это действительность. Возвращаемся домой, - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.