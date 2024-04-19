Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

​Ван Дейк: «Отдадим должное «Аталанте»

19 Апреля 2024 • 05:24 Комментировать
Аталанта
0:1
Ливерпуль

В Европе прошли ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Ливерпуль» слетал в Италию, но не сумел отыграть там большой гандикап, образовавшийся после поражения со счётом 0:3 от «Аталанты».

Нидерландский защитник Виргил ван Дейк прокомментировал итоги матча, он призвал коллег воздать должное «Аталанте» - команде, сумевшей удивить болельщиков, и не только английских.

- Давайте воздадим должное «Аталанте». Они заслужили выход в следующий раунд ещё после первого матча. В ответной игре мы сыграли неплохо, проявили волю, улучшили игру, но мы выбили, это действительность. Возвращаемся домой, - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Аталанта Виргил Ван Дейк ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 19 Апреля
05:28
​Гасперини: «Самое приятное поражение в жизни»
05:24
​Ван Дейк: «Отдадим должное «Аталанте»
01:51
​Клопп: «Перед нами стояла практически невыполнимая задача»
18 Апреля
23:53
Клоппу остаётся только АПЛ: «Аталанта» с Миранчуком проиграла «Ливерпулю» и выбила его из Лиги Европы 3
23:43
Миранчук провёл 79 минут в игре «Аталанты» с «Ливерпулем»
22:33
На Украине во время трансляции фамилию Миранчука специально произносят иначе 2
22:11
«Ливерпуль» начал погоню за камбэком - Салах на седьмой минуте забил «Аталанте» 2
22:08
Александер-Арнольд вышел в старте «Ливерпуля» впервые с 10 февраля
22:06
Клопп: «Нам нечего терять»
21:30
«Аталанта» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 3
21:03
«Ливерпуль» назвал состав на ответную битву Лиги Европы с «Аталантой»
21:00
Миранчук начнёт игру с «Ливерпулем» в старте
18:27
Титов – о матче Лиги Европы: «Ливерпуль» начнёт сразу же рисковать, постарается прижать «Аталанту»
14:49
Сёмин: «В ответном матче с «Аталантой» «Ливерпуль» может сделать чудо»
13:30
Ставка и прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль Лиги Европы — 18 апреля 2024
02:08
Аталанта - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
17 Апреля
22:59
Алиссон рассказал, чего не хватает «Ливерпулю»
22:43
Алиссон: «Аталанта» меня не удивила»
21:57
Уверенная ставка и прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль Лиги Европы — 18 апреля 2024
15:23
Тренер Миранчука готов возглавить «Ливерпуль»
16 Апреля
22:53
Прогноз на точный счёт матча Аталанта – Ливерпуль Лиги Европы – 18 апреля 2024
15 Апреля
21:26
«Аталанта» - «Ливерпуль»: прогноз и ставки БК Pinnacle
11 Апреля
23:49
Миранчук сыграл на «Энфилде»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» В «Барселоне» изменили решение по Хави Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
Спортивные новости
«Металлург» дома переиграл «Локомотив» в первом финальном матче плей-офф КХЛ Канарейкин: «Магнитка» прямо огня в полыня идет» Бывший нападающий «Металлурга» рассказал, чего ждет от финала Кубка Гагарина Канарейкин назвал победителя Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Рома Рома
Милан Милан
2
1
2.80 3.45 2.45
Видео
Окончен
Аталанта Аталанта
Ливерпуль Ливерпуль
0
1
4.40 4.50 1.65
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Байер Л Байер Л
1
1
3.70 3.90 1.90
Видео
Окончен после пенальти
Марсель Марсель
Бенфика Бенфика
1
0
2.40 3.50 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 19 Апреля
05:28 · Лига Европы
​Гасперини: «Самое приятное поражение в жизни»
05:24 · Лига Европы
​Ван Дейк: «Отдадим должное «Аталанте»
05:13 · Лига Европы
​«Аталанта» во второй раз в своей истории вышла в полуфинал евротурнира
04:54 · Лига Европы
​«Рома» вышла в полуфинал четвёртый год кряду
04:47 · Лига Европы
​Де Росси: «Хаби Алонсо очень уважаю»
04:27 · Лига Европы
​Антонио: «Мы слишком робко сыграли неделю назад»
04:21 · Лига Европы
​Де Росси: «Болельщики были великолепны»
03:58 · Лига Европы
​Манчини: «Было понятно, что придётся пострадать, но мы справились»
03:44 · Лига Европы
​Впервые с 1995 года сразу три немецкие команды вышли в полуфиналы европейских турниров
03:02 · Лига Европы
​Габбия: «Гол уже ничего не значит»
02:44 · Лига Европы
​Пиоли: «В дерби мы обязаны сыграть иначе»
02:36 · Лига Европы
​Джака: «Рома» - команда уровня Лиги чемпионов»
02:29 · Лига Европы
​Джака: «Радикально изменили игру»
02:03 · Лига Европы
​Пиоли: «Считаю сезон положительным»
01:51 · Лига Европы
​Клопп: «Перед нами стояла практически невыполнимая задача»
Все новости
Рекомендуем